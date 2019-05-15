مشوار نادين ن. نجيم في “خمسة ونص” ينتهي اليوم

بعد أشهر من العمل الدؤوب، تنتهي النجمة نادين نسيب نجيم اليوم من تصوير مسلسل “خمسة ونص” اخراج فيليب اسمر، انتاج صبّاح اخوان.

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نادين نشرت صورة جديدة لها وكشفت انها من اعلان جديد سيبصر النور قريباً. وتابعت شاكرة كل فريق العمل وكتبت على حسابها على انستغرام: ان شاء الله آخر يوم تصوير شكراً لكل طاقم العمل وللنجوم يلي أنا بعتز فين وانبسطت كتير بالشغل معهم والمخرج فيليب اسمر والفنيين يلي تعبوا كتير، الله يعطيكم الف عافية ويعطينا على قد نيتنا ورمضان كريم عليكم ويعطيكم قد نيتكم وقد ما بتتمنوا لألكن ولألنا واكتر”.

المسلسل من تأليف ايمان السعيد، وإخراج فيليب اسمر، ويشارك في بطولته نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا ابرزهم رفيق علي احمد ورولا حمادة وغيرهم. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.

اما شارة المسلسل باللهجة اللبنانية اللبنانية بصوت النجمة شيرين عبد الوهاب بعنوان “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى، الحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.