كيم كارداشيان بجمبسوت ضيّق على حصان أبيض.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنشغل نجمة تلفزيون الواقع الشّهيرة كيم كارداشيان في الأيّام الحالية بالتّحضير لإطلاق أجدد مجموعات المكياج التّابعة لعلامتها التجارية KKW Beauty في الـ 24 من شهر مايو الجاري.

واختارت كيم هذا التّاريخ بالتّحديد؛ لأنّه يُصادف ذكرى زواجها الخامسة من كانيه ويست، لذلك فقد أرادت أن تحتفل بهذه المُناسبة عن طريق إطلاق مجموعة مكياج حصرية، ستحمل اسم Mrs. West Collection "مجموعة السّيدة ويست".

وبعد أن بدأت حملتها الترويجية بنشر صورتها وهي تحمل أزهارًا بيضاء، خضعت كيم كارداشيان إلى جلسةِ تصويرٍ ثانية في المروج الخضراء، ارتدت فيها جمبسوتًا ضيّقًا لونه أبيض، وركبت على حصانٍ أبيض، فحاكت بذلك إطلالة "ليدي غوديفا" الشّهيرة.

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ظهرت كيم في إحدى الصّور وهي تنظر إلى عدسة الكاميرا بينما كانت تمتطي الحصان الأبيض، وتمسك بخصلات شعرها إلى الخلف لكي تبرز مكياج مجموعتها الجديدة.

وفي اللقطة الثانية، نشرت زوجة كانيه لقطة جانبية في المروج الخلّابة، بينما التقطت صورتها الثالثة بنفسها وهي تركب ظهر الخيل.

يُذكر أنّ مجموعة مكياج "السّيدة ويست" مُستوحاة من لوك كيم كارداشيان في ليلة زفافها قبل 5 سنوات، والتي كانت على يد خبير المكياج "ماريو ديديفانوفيك"، كما أنّ غلاف المجموعة سيحمل صورتها وهي عروسٌ من يومها المميز أمام حائطٍ مليءٍ بالورود البيضاء.