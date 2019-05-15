فيديو نادر لجميل راتب يشكر فيه مهرجان "الزمن الجميل" قبل أيام من وفاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت، في منتصف شهر حزيران المقبل، مهرجان "الزمن الجميل" بدورته الرابعة، حيث انتهى رئيسه، طبيب التجميل الدكتور هراتش سغبازريان من وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات التي تسير على قدم وساق.

وكان المهرجان أحرز نجاحًا كبيرًا في دوراته السابقة؛ ما جعله من الفعاليات المهمة التي تقام في بيروت، إذ من المتوقع أن يصل عدد المكرمين فيه إلى 18 شخصًا، من لبنان، مصر، سوريا والعراق.

واستطاع موقع " فوشيا" الحصول على فيديو خاص يُظهر الراحل الممثل المصري جميل راتب، الذي توفي في شهر سبتمبر 2018، وهو يشكر مهرجان "الزمن الجميل" على تكريمه بلفتة مميزة من الدكتور هراتش سغبازريان قبل أيام من وفاته.

ويحرص سغبازريان على اختيار كوكبة من النجوم سنويًا، وهم من تركوا بصمة مميزة على الساحة الفنية، ويستحقون التكريم على إنجازات لا تزال راسخة في الذاكرة.