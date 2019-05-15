نيبالى يتسلق قمة إيفرست للمرة الواحدة والعشرين

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "حكايتي" والذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري أحداثا جديدة. بدأت أحداث الحلقة بمشهد للفنانة ياسمين صبري والتى تجسد شخصية "داليدا" وهى تقف على شاطئ البحر بعد ان تم طردها من الفندق الذى كانت تسكن فيه . يذهب على "أحمد صلاح حسني" ليبحث عن داليدا ويعلم أنه تم طردها من الفندق. تقيم داليدا في اتيليه تعمل به ولكن تفاجأ أن صاحبته فريدة تطلب منها أن تقوم بتنظيف المكان وتتعامل معها بغرور وتعالٍ. وتبدأ داليدا بالعمل مع مدام فريدة وتظهر موهبتها في مجال الخياطة . قد يهمك أيضا: ياسمين صبري "مصممة أزياء" في البوستر الثاني لمسلسل "حكايتي" أفيش مسلسل حكايتي لياسمين صبري مأخوذ من أفيشات أفلام أجنبية

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