7 أغانى أكدت على قوة شخصية أصالة فى عيد ميلادها.. من ذاك الغبى لـ بنت أكابر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة أصالة بعيد ميلادها بعدما أصبحت طوال سنوات واحدة من أفضل المطربين على الساحة العربية منذ ظهورها بفضل صوتها واختياراتها لأغانيها، خاصة بعدما اعتبرها كثيرون الصوت الذي يعبر عن المرأة القوية بفضل تلك الأغاني التي أكدت بها على قوة شخصيتها من خلال مجموعة من الأغاني نتعرض إلى أهم سبعة منها خلال السطور التالية. ذا الغبى ذا الغبى أغنية خليجية طرحتها أصالة عام 2016، وحققت عبر قناتها الرسمية إلى الآن أكثر من 63 مليون مشاهدة على يوتيوب، عبرت بها عن المرأة القوية فى أبهي صورها بفضل كلمات الأغنية وصوتها. مبقاش انا مبقاش انا كما تعتبر تلك الأغنية من أهم أغانيها حيث كتبها ببراعة الشاعر مجدي النجار ولحنها محمد ضياء لتتجلي فيها صورة المرأة القوية. كبرتك على سيدك كبرتك على سيدك "وكأنى ما عملتش حاجة من واحد كان يوم ولا حاجة"، جملة من جمل الأغنية التي تعد من أجمل أغاني أصالة بالنسبة لعشاقها. Advertisements الحقيقة الحقيقة انت اضعف من كلامي انت مش قد الحقيقة، أغنية من أروع أغاني أصالة واروع ما كتب بهاء الدين محمد التي لحنها وليد سعد ببراعة وحققت نجاح كبير مع طرحها. اسفة اسفة اسفة شوفلك غيرى، أغنية غنتها أصالة وطرحتها على طريقة الفيديو كليب مما رسخ آنذاك شخصيتها القوية فى عيون جمهورها. كام مرة كام مرة من أهم أغاني أصالة التي طرحتها ضمن ألبومها "مهتمة بالتفاصيل"، والتي حققت نجاحاً كبيراً حتي الآن. بنت اكابر بنت اكابر آخر أغاني أصالة، ورغم كم البهجة الذى يظهر فى الكليب ولحن الأغنية الذى لحنها محمود الخيامي ووزعها فهد وكتبها محمد ابو نعمة إلا أنها طوال الأغنية تأكد على أنها فى عز بهجتها بنت أكابر حتي وهي تغازل حبيبها.

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