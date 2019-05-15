شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة وفاة يوسف شعبان.. رانيا محمود ياسين: ونبى ترحمونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها على صحة الفنان يوسف شعبان بعد تداول شائعات عن وفاته، حيث نشرت صورة له عبر حسابها على " فيس بوك"وكتبت عليها قائلة: " ونبى ترحمونا من الإشاعات".

ونفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الشائعات التى ترددت خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، موضحا أن النجم الكبير يتواجد حاليا فى دولة الكويت بصحبة زوجته فى إجازة هناك تمتد لعدة أيام.

وكانت هناك بعض الشائعات التى انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تتمثل فى وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وظل رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى يرددونها دون مصدر معلوم عن مدى صحتها.

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