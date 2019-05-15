شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة التاسعة من ابن اصول..سوزان نجم الدين تطلب من حمادة هلال إجهاض زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "ابن اصول" عن طريق تأكيد رشدي (فراس سعيد) لـ صولا (سوزان نجم الدين) بأنه افتقدها طيلة الأسبوع التي غابت فيه عنه بسبب سفرها فى شهر العسل مع ابنها وزوجته فى الجونة، بعدها طلبت نعمة (ايتن عامر) من هشام (حمادة هلال) الاستقالة من شركته بالإضافة إلى طلبها الطلاق منه الأمر الذى رفضه مما دفعها للتأكيد على أنها ستخلعه حالة استمراره فى الرفض عن طريق المحاكم، قبل أن تدخل والدته وتوبخها على وجودها فى الفرح بطريقة استفزت هشام.

كما أعربت رحمة (رانيا منصور) زوجة هشام عن ضيقها بسبب تدخل سوزان نجم الدين فى كل تفاصيل حياتها معه، ..الأمر الذى اتضح بشكل كبير فى قرارها حين أكدت لابنها بضرورة عدم الانجاب حالياً واقناع زوجته بذلك وهو ما استمع اليه حيث اقنع زوجته بالاستمرار لمدة عام دون انجاب لتستمع إلى كلامه قبل أن يكتشفا عند الدكتور أنها حامل والمفاجأة أن والدته طلبت منه إجهاض الجنين، وفى نفس الوقت اكتشفت ايتن عامر حملها من هشام التي لم تخبره به إلى الآن خاصة أثناء مقابلته فى نهاية الحلقة وطلبت منه الطلاق واستفزته بقولها أنه ابن امه وبعدها طلبت الطلاق .

على صعيد آخر طلب شامل (عماد رشاد) الزواج من وفاء سالم والدة زوجة هشام من ابنها كريم ابو زيد، كما اتفق جمال (حمزة العيلى) ووالده أحمد حلاوة على ضرورة أخذ أموال من هشام وإذا رفض يضعوا يدهم سوياً من أجل أخذها عنوة.

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