شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث ومينا مسعود ونعومى سكوت من الأردن: رمضان كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم العالمى ويل سميث، الأمة الإسلامية والعربية بشهر رمضان، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".

ونشر سميث، مقطع فيديو من قلعة عمان برفقة مينا مسعود ونعومي سكوت، وكتب على الفيديو قائلا: "رمضان كريم للجميع.. شكراً للعائلة المالكة وشعب الأردن على السماح لفريق عمل فيلم علاء الدين بالتصوير في هذا البلد الرائع".

وحرص نجوم فيلم Aladdin، ويل سميث ومينا مسعود ونعومي سكوت، على الترويج لفيلمهم الجديد فى الأردن المقرر طرحه فى 24 مايو الحالى بدور العرض العالمية.

كما رحب الأمير على بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم الأردنى، بحضور نجوم الفيلم الشهير للأردن، للترويج له، وعلى رأسهم النجم الأسمر ويل سميث، ومينا مسعود.

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