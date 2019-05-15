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شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يوجه رسالة تهنئه لأصاله بمناسبة عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صابر الرباعى، على تهنئه الفنانة أصالة بعيد ميلادها، متمنيا لها السعادة والتوفيق فى حياتها الشخصية والفنية.
وغرد صابر، عبر حسابه على تويتر، قائلا: " كل سنة وأنت طيبة وعقبال كل سنة تفرحي و تكوني أحلى وأحلى وإن شاء الله عيد ميلاد بالصحة و طول العمر يا صديقتي الغالية".
وتحتفل أصالة اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 15 مايو1969،
صابر يهنئ أصاله بعيد ميلادها
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