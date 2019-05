شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي دور الأزياء الصانعة لإطلالة أجمل 4 نجمات بافتتاح مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي أمس ابهرت نجمات العالم المعنيين بالأزياء والموضة، بمجرد حضورهن علي السجادة الحمراء في دورته الـ72 ، والتي تستمر حتي 25 مايو الجاري ، فظهرت كل منهن بإطلالة براقة خاطفة للأنظار حملت إمضاء أهم و أشهر دور الازياء .



سيلينا سيلينا

تتصدر القائمة النجمة العالمية سيلينا جوميز التي ابهرت العالم أمس مجرد ظهورها علي السجادة الحمراء بافتتاح فعاليات "كان " و عرض فيلمها " the Dead Don’t Die" ، فظهرت جوميز مرتديه فستان باللون الوردي ذو تصميم مثير حمل إمضاء دار أزياء " Louis Vuitton " اما مجوهراتها فكانت من " Bvlgari " .

في حين خطفت النجمة العالمية إيفا لونجوريا الانظار نحوها حيث ظهرت بفستان باللون الوردي حمل إمضاء دار أزياء " Alberta Ferretti " ، اما النجمة العالمية جوليان مور فاختارت فستانها ذو اللون الأخضر من مجموعة تصميمات " Dior Haute Couture " وحملت مجوهراتها إمضاء دار "Chopard jewelry " .



جوليان و إيفا جوليان و إيفا

اما النجمة و السوبر موديل الشهيرة السندرا امبروسيو فظهرت باطلالة ملائكية مذهلة ، حيث اختارت فستانها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Ralph & Russo " و حذائها من تصميم " Rene Caovilla "، و مجوهراتها من " Boucheron " .

يذكر أن الفيلم الذي عرض في افتتاح مهرجان كان هو فيلم الرعب "The Dead Don’t Die" سيتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف و اخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث في مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم في قتال حشد من الزومبي، حينما يبدأ الأموات في الاستيقاظ من قبورهم.

