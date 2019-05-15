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شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر عن يوسف شعبان: " ربنا يخليك لينا يا أستاذ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نهال عنبر، على نفى الشائعات التى تم تداولها عن وفاة الفنان يوسف شعبان، حيث نشرت صورة له عبر حسابها على " إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة: "الأستاذ العظيم النجم الفنان يوسف شعبان بخيرربنا يخليك لينا يا أستاذ".
نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الشائعات التى ترددت خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، موضحا أن النجم الكبير يتواجد حاليا فى دولة الكويت بصحبة زوجته فى إجازة هناك تمتد لعدة أيام.
وكانت هناك بعض الشائعات التى انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتي أشارت إلي وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وظل رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى يرددونها دون مصدر معلوم عن مدى صحتها.
نهال عنبر
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