شكرا لقرائتكم خبر عن محمد امام: بشكر كل واحد أو واحدة رسمنى رسمة أو عملى كوميكس لشخصية هوجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، مع أولى حلقات فى بداية شهر رمضان، لتمتد الإثارة حتى الحلقات التالية، حيث استطاع أن يجذب المشاهدين بإيقاعه وبالشخصية التى يقدمها محمد إمام، وأبدع بها.

محمد إمام نشر اليوم عبر حسابه "بورتريه" لشخصية هوجان، رسمه أحد محبيه وأهداه له، وعلق على الصورة، قائلا: "أنا بشكر من كل قلبى كل واحد أو واحدة رسمنى رسمة أو عملى كوميكس أو تصميم لشخصية هوجان.. أنا بحاول أنزل إللى بقدر عليه هنا فى الستورى أو على صفحتى فى فيس بوك.. أحلى جمهور ده ولا إيه".



صورة لهوجان

محمد إمام يحرص على توجيه الشكر يوما بعد آخر لكل المشاركين معه فى المسلسل، وكان آخرها إشادته بالفنانة أسماء أبو اليزيد، التى تجسد دور نوجا ونشر إمام، صورة تجمعه بأسماء أبو اليزيد من المسلسل، وكتب عليها قائلا:"غول تمثيل.. كاريزما نادرة.. من أحلى الحاجات فى مسلسل هوجان بستمتع جداً وأنا بشتغل معاها هتبقى من أهم الممثلات إللى جم فى مصر أسماء أبو اليزيد".

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مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".