شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش3" الحلقة 9.. مفاجأة جديدة أشرف مصيلحى يتعاون مع هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "كلبش3" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على قناة on e، أحداثا مثيرة وتشويقية، حيث أكد محمود علوان – ناصر سيف، لسليم الأنصارى، أن المذيعة "شهيرة سلام" – هيدى كرم، ترغب فى استضافته فى برنامجها للتحدث فى أمور كثيرة على الهواء مباشرة، فأكد له الأنصارى أن عليه الذهاب للمقابلة التليفزيونية وسيكون تحت مراقبته مع فريق سرى، وأن لزم الأمر سيذهب معه إلى القناة، وذلك للتأكد من أن شهيرة سلام تعمل لحساب أكرم صفوان أم لا.

وعلى جانب آخر ، أسترد مالك نجل سليم الأنصارى عافيته للحظات وفتح عنيه، وهو ما جعل هالة فاخر تبلغ سليم بما حدث على الفور، لتعم الفرحة فى منزل عائلة الأنصارى، لحين استفاقته بشكل كامل، وخلال زيارة الطبيب المعالج لمالك، أبلغه الطبيب سليم أن مالك لم يسترد عافيته بالكامل، ويجب أن نستمر فى البحث عن تشخيص حالته، خاصة بعد التحاليل والفحوصات التى لم تسفرعن تشخيص بعينه، وهو أمر محيرللغاية، فصمت الأنصارى لأنه الشخص الوحيد الذى يعلم حقيقة مرض ابنه "مالك".

كما شهدت الحلقة موافقة "بروسلى" أحمد العوضى، على العودة للإجرام وفتح خزنة منزل محمود علوان حسب ما أمره به المعلم "أيوب"، وأخذ المستندات والهاردات والفيديوهات من الخزنة، حيث أتفقا على موعد ظهور محمود علوان فى برنامج شهيرة سلام التليفزيوني ليقوم بتنفيذ العملي على الفور .

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لتنتهى الحلقة فى ذهول تام ، خاصة بعد لقاء أشرف مصيلحى ضابط الأمن مع أكرم صفوان، فى مفاجأة من العيار الثقيل، ليتشوق الجمهور للحلقة المقبلة .

"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.