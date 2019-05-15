صابر الرباعي يهنئ أصالة بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

هنأ الفنان صابر الرباعي، صديقته المطربة السورية أصالة نصري بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر "الرباعي" صورة له بجانب صورة أصالة وكتب عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيبة وعقبال كل سنة تفرحي وتكوني أحلى وأحلى وإن شاء الله عيد ميلاد بالصحة وطول العمر يا صديقتي الغالية".

يذكر أن أصالة تحتفل اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 15 مايو1969.