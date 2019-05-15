رانيا ومنة وجمعة.. نجوم الفن ينعون نجل المنتج أسامة رشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، الطيار محمد رشاد، نجل المنتج أسامة رشاد، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء.

ونشر الفنان محمد جمعة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، صورة للفقيد، وعلق: "البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله، طيار محمد أسامة رشاد، نجل صديقي المنتج أسامة رشاد، وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، نسألكم الدعاء".

كما نشر المخرج أشرف فايق، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، صورة لمحمد رشاد، وعلق: "خالص العزاء لصديقي الحاج أسامة رشاد، في وفاة ابنه كابتن طيار محمد أسامة رشاد، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويحسن إليه، رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

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وعلق الفنان شريف باهر، عبر صفحته بفيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبر قلبك على فراقه، البقاء لله".

كما وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، رسالة لوالده عبر موقع فيسبوك: "ربنا يصبر قلبك ويهون عليك، البقاء لله".

بينما نشرت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة له، وعلقت: "مش مستوعبة بجد يا محمد، لسه متكلمين مش عارفة أكتب والله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا غالي كنت بلسم ومحترم بجد، ربنا يرحمك برحمته إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة يا رب".