وفاة نجل المنتج أسامة رشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، الطيار محمد رشاد، نجل المنتج أسامة رشاد. وشيعت جنازته اليوم عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة. يذكر أن آخر أعمال المنتج أسامة رشاد، مسلسل "مدرسة الأحلام" عام 2013، بطولة الفنانة ميرفت أمين.

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