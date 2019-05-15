ريم البارودي توجه رسالة لـ"راغدة شلهوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: حرصت الفنانة ريم البارودي على تهنئة صديقتها المذيعة راغدة شلهوب بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشرت "ريم" مجموعة صور جمعتها بـ "راغدة شلهوب" وكتبت:" أنت امرأة رائعة، ومحبوبة، قلبك يعرف كيف يعتني بالجميع وأنت دائمًا بجانب أي شخص يحتاج إليك. أحبك يا قمر، وعيد ميلاد سعيد". يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي هو فيلم "خطيب مراتي"، وشاركها البطولة أحمد سعد، إيهاب فهمي، ندى عادل، من تأليف وإخراج أحمد عفيفي.

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