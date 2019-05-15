لهذا السبب مروان خوري يوجه شكر لـ"أحلام"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
وجه المطرب مروان خوري رسالة شكر للمطربة الإماراتية أحلام بعد أن أرسلت له هدية استعرضها لجمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر "خوري" صورة لباقة ورد ورسالة من أحلام مكتوبة بخط اليد، قالت فيها:" إلى كل القصائد والألحان إلى الكبير مروان خوري إلى الفنان الشامل في زمننا الجميل".
يذكر أن آخر أعمال المطرب مروان خوري أغنية " دقوا عالخشب" والتي تعاون فيها مع المطرب حسين الجسمي.
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