محمد هنيدي يعرض "3 أيام في الساحل" في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعود الفنان محمد هنيدي، لعرض مسرحيته "3 أيام في الساحل"، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وحققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، ضمن عروض "كايرو شو"، إلا إنها توقفت خلال الفترة الماضية، ليقرر صناعها العودة لخشبة المسرح في عيد الفطر.

"3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ندى موسى، مها أبو عوف، محمد محمود، ومن إخراج مجدي الهواري.