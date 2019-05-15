عباس أبو الحسن يستعيد ذكريات "كان السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة من كواليس فيلم "المصير".

وعلق: "الصورة دي لقيتها في أوراقي، أنا وروچينا وهاني سلامة والراحل عبدالله محمود، في مهرجان كان، العيد الخمسيني، ويوسف شاهين كان مشارك بفيلم المصير وأخد الكاست كله معاه سنة 97".

وتابع: "كنت لسة مطلعتش على الشاشة ولا في خيالي إني في يوم همثل ولا في دماغي، قبل مافيا بـ 5 سنين، وقبل فيلم حسن وعزيزة بسنتين".

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وأضاف: "طب أنا بعمل إيه في الصورة دي، أنا كنت قاعد مع صديق العمر المخرج كريم جمال الدين، وكانت عيلته مستضيفة يوسف شاهين والكائن في بيتهم وعلى مراكبهم في كان طول المهرجان".

واختتم حديثه: "يوسف شاهين فاز بجائزة اليوبيل الخمسيني لكان عن مجمل أعماله، وفاكر إن عنينا كلنا فاضت بالدموع في حفل الختام لما طلع يوسف شاهين يستلم الجائزة، ووقف كل نجوم العالم وصناع السينما يحيونه تصفيقا وقوفا يمكن لـ 3 دقايق".

فيلم "المصير" بطولة نور الشريف، محمود حميدة، محمد منير، ليلى علوي، صفية العمري، خالد النبوي، هاني سلامة، ومن إخراج يوسف شاهين.