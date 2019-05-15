بعد نجاح اللهجة الخليجية.. دنيا سمير غانم تغني بالصعيدي في بدل الحدوتة 3

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم، أغنية باللهجة الصعيدي بعنوان "يا أهل الصعيد"، وذلك في الحلقة التاسعة من مسلسلها الرمضاني "بدل الحدوتة 3".

ولاقت الأغنية استحسانا جماهيريا كبيرا لمتابعي المسلسل فور صدورها، حيث أثنوا

على إتقانها لعدة لهجات وأدوار دون تكلف أو استنساخ، خاصة بعد نجاح أغنية "تعال تعال" الخليجية ضمن أحداث المسلسل مع الفنان هشام جمال، وحصدتأكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن "بدل الحدوتة 3 " تدخل فيه دنيا في 3 قصص مختلفة، كل قصة لها 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان محمد سالم، والفنانة شيماء سيف، من تأليف أيمن وتار، وإخراج: خالد الحلفاوي.