قدمت الفنانة دنيا سمير غانم، أغنية باللهجة الصعيدي بعنوان "يا أهل الصعيد"، وذلك في الحلقة التاسعة من مسلسلها الرمضاني "بدل الحدوتة 3".
ولاقت الأغنية استحسانا جماهيريا كبيرا لمتابعي المسلسل فور صدورها، حيث أثنواعلى إتقانها لعدة لهجات وأدوار دون تكلف أو استنساخ، خاصة بعد نجاح أغنية "تعال تعال" الخليجية ضمن أحداث المسلسل مع الفنان هشام جمال، وحصدت
يذكر أن "بدل الحدوتة 3 " تدخل فيه دنيا في 3 قصص مختلفة، كل قصة لها 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان محمد سالم، والفنانة شيماء سيف، من تأليف أيمن وتار، وإخراج: خالد الحلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح اللهجة الخليجية.. دنيا سمير غانم تغني بالصعيدي في بدل الحدوتة 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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