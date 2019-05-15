خاص الفن- كيف يمضي وليد توفيق شهر رمضان ؟خاص الفن- هذا العمل تتابعه أمل عرفة في رمضانخاص الفن- جورج...

ميرنا وليد - بيروت - تواجد الفنان ​وليد توفيق​ بالايام الماضية بالستوديو لتسجيل اغنية جديدة يصدرها بالفترة المقبلة، ويمضي توفيق حاليا شهر رمضان في طرابلس مع اهله والاصدقاء ويبتعد عن أية أنشطة فنية او حتى متابعة مسلسلات معينة، فيعيش تفاصيل هذا الشهر دينيا وبكل طقوسه، حسب ما علم موقع الخليج 365.

توفيق يستعد لاحياء حفل في مهرجان موازين في المغرب والى جانبه الفنانة ديانا كرزون في 26 من الشهر المقبل، وكان بلقاء خاص لموقعنا أكد أنه يواصل تلقي أصداء نجاحات أعماله الغنائية التي أطلقها في الفترة الماضية.