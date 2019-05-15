فن ومشاهير

بالصورة – بعد فسخ خطوبته، احمد جمال في المستشفى

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May 15, 2019

يحرص الفنان أحمد جمال على ممارسة بشكل دائم، حيث يهوى لعب كرة القدم، وهو دائماً ما يشارك جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور من اجواء نشاطاته .

وفي الساعات الماضية، تعرض “جمال” لكسر في اليد أثناء مشاركته في مباراة كرة القدم، ونشر صورته وهو يلفها بالجبيرة اثناء تلقيه العلاج في المستشفى. وكتب معلقاً على الصورة: “انا ابن مصر .. انا ضد الكسر”.

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نذكر ان تقارير اعلامية مصرية كشفت ان الفنان أحمد جمال انفصل عن خطيبته الشابة ديانا الخميس وذلك بعد اشهر من اعلان خطوبتهما.

نشير ان “جمال” يعمل على ألبومه الجديد المتوقع صدوره قريباً.

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