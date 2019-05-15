بالصورة – بعد فسخ خطوبته، احمد جمال في المستشفى

يحرص الفنان أحمد جمال على ممارسة الرياضة بشكل دائم، حيث يهوى لعب كرة القدم، وهو دائماً ما يشارك جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور من اجواء نشاطاته الرياضية.

وفي الساعات الماضية، تعرض “جمال” لكسر في اليد أثناء مشاركته في مباراة كرة القدم، ونشر صورته وهو يلفها بالجبيرة اثناء تلقيه العلاج في المستشفى. وكتب معلقاً على الصورة: “انا ابن مصر .. انا ضد الكسر”.

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نذكر ان تقارير اعلامية مصرية كشفت ان الفنان أحمد جمال انفصل عن خطيبته الشابة ديانا الخميس وذلك بعد اشهر من اعلان خطوبتهما.

نشير ان “جمال” يعمل على ألبومه الجديد المتوقع صدوره قريباً.