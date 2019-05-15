معتصم النهار يُردّ على السّخرية من شكله بطريقة مُفاجِئة.. وإليسا تدعمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنّان السّوريّ، معتصم النهار، لحملة من السّخرية والتنمّر، بعد نشر صورة قديمة جدًا له، يظهر فيها بشكل مختلف تمامًا عمًا عليه الآن، وذلك عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وجاءتْ هذه الصّورة بعد تغزُّل الفتيات، والنّجمات بوسامة الفنّان النهار، ليرّدّ مجموعة من الأشخاص بنشر صورة قديمة له، ساخرين من شكله القديم.

وردّ معتصم النهار على هذه الحملة، بطريقة مميّزة ومختلفة، حيث وضع الصّورة التي كانت سبب السّخرية منه، كصورة شخصيّة عبر إنستغرام.

ولاقتْ طريقة ردّ الفنان استحسان، وإعجاب عدد كبير من الجمهور، ووصف البعض طريقته بالهادئة والرّزينة، تُشبه شخصيّة "جاد"، التي يقدّمها في مسلسل "خمسة ونص".

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كما أشادتْ النّجمة اللّبنانية إليسا بردّ فعل النهار، وكتبتْ: "أنا فخورة بما قدّمته حتى الآن وأدعمك بقوّة التنمّر ليس بمزحة وكن فخورا بما كنت عليه وأظهر ثقتك بنفسك". فيما رد عليها قائلًا: "طول عمري بحبك".

يُشار، إلى أنّ الفنّان السّوريّ يُشارك في الموسم الرّمضانيّ الحاليّ، بمسلسل "خمسة ونص"، إلى جانب قصي خولي، ونادين نسيب نجيم، إلا أنّه لم يسلمْ من السّخرية، بسبب دوره، حيث من المفترض أنّه يشارك في العمل كأحد أبطاله، حتى الحلقة التّاسعة، والتي لم يظهرْ فيها إلا بدور بسيط، أقرب للكومبارس.