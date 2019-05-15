محمد هنيدي يجول العالم بأول "ستاند أب كوميدي"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلن الفنان محمد هنيدي أنه سيجول أكثر من 20 دولة على مدى ستة أشهر ليقدِّم "ستاند أب كوميدي" بعنوان "هنيدي لايف".

ويقام العرض الأول بتاريخ 22 سبتمبر في مدينة نيويورك على مسرح "بيكون ثياتر" في ماديسون سكوير، وهو مهد الستاند أب كوميدي وأحد أهم مسارح العالم وأعرقها.

وستشمل الجولة الأولى أهم الولايات الأميركية بالإضافة إلى عروض في المدن الرئيسية لكندا وأستراليا، على أن تشمل الجولة الثانية عددا من عواصم الشرق الأوسط من بينها بيروت.

يرافق "هنيدي" في جولته عازف الجاز اللبناني شادي الناشف والنجمة المصرية الصاعدة ندى موسى. وهو عرض ذات إنتاج مشترك لشركتي "ليفيتي لايف" الأميركية الرائدة في إنتاج البرامج التلفزيونية والعروض الكوميدية الحية وشركة "إمبريزاريو لايف" الإماراتية المختصة في تطوير وتسويق المحتوى الترفيهي. كما ستقوم شركة "بوك يور ستار جلوبال" بتسويق "هنيدي لايف" في جميع أنحاء العالم فيما ستتولى شركة "آوت باك" الأميركية تسويق الحفلات في منطقة شمال أميركا.

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هنيدي

وعلّق"هنيدي" على هذا الحدث معبّراً عن سعادته بهذا التحدي الجديد والفرصة للتواصل مع الجمهور بأسلوبٍ مختلف. وقال: "الستاند أب كوميدي عمل لطالما أثار فضولي لكنني كنت بانتظار الظروف والشركاء الأمثل. وأتمنى أن أرسم البسمة على وجه الجمهور في جميع أنحاء العالم".

هارتمان

"ليفيتي لايف" التي أنتجت جولات عالمية لنجوم عالميين مثل "تريفور نواه" و"غبريال إغليسياس" و"سيبستيان مانيسكالكو،" أعلنت عبر مؤسس ورئيس الشركة روبرت هارتمان قائلةً "هدفنا هو تقديم محتوى كوميدي لايف متميز لملايين العرب في أميركا وكندا وأستراليا، ووجدنا في هنيدي الحضور والاحتراف على المسرح، ما يخوّله لتقديم عرضاً مبهراً على طريقة الستاند أب كوميدي. ونحن واثقون أن العرض سوف يحقق نجاحاً في جميع أنحاء العالم، ولقد خصصنا كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا العمل، ونتطلع إلى علاقة طويلة الأمد".

بيضون

أما رئيس شركة "إمبريزاريو لايف"، خالد بيضون فقال: "تربطنا علاقة قوية مع شركة "ليفيتي لايف" منذ عدة سنوات، كما نملك الخبرة في تسويق مثل هذه العروض والأحداث، ونتوقع لعرض "هنيدي لايف" أن يستمر لفترة طويلة، حيث سنعمل على تغيير محتوى العرض ليتناسب مع الثقافة المختلفة في كل المناطق الجغرافية التي سيُعرَض فيها".

طلعت

من جهته محمد طلعت، الرئيس التنفيذي لشركة "بوك يور ستار جلوبال" وهي المسوق الحصري لعروض "هنيدي لايف" في جميع أنحاء العالم، أوضح أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ومواعيد العروض خلال مؤتمر صحافي عالمي يُعقد في الأسبوع الثالث من شهر يونيو/ حزيران المقبل في مدينة دبي. وذلك بحضور النجم محمد هنيدي، روبرت هارتمان وصحفيين وإعلاميين يمثلون أهم الشبكات الإخبارية على مستوى العالم، إضافةً إلى بعض نجوم الفن وممثلي الشركات الراعية للحدث.

المكري

كما حصلت شركة خيال السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات على حقوق تسويق وتنظيم العرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وفي هذا السياق، أعلن فيصل المكري، الرئيس التنفيذي "أنّ قطاع الترفيه هو أحد أهم القطاعات الناشئة في المملكة حيث نسعى للاحتكاك، واكتساب الخبرات بهدف المنافسة على الساحة الدولية."