"الأعلى للإعلام" يحسم النزاع بين السُبكي و"صدى البلد" حول "سوبر ميرو"

يستكمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، التحقيق في الشكوى المقدمة من مجموعة قنوات صدى البلد، بعد أن استمع لأقوال المنتج أحمد السبكي في شكواه بشأن النزاع القائم بين الطرفين، حول إذاعة مسلسل سوبر ميرو، واتفق الطرفان على استمرار إذاعة المسلسل الذي يدور حوله النزاع لحين انتهاء الخلافات المالية بحضور الموزع اللبناني.

وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التحقيق يبحث النزاع القائم حول المسلسل وليس له علاقة بما أقبل عليه السبكي منذ أيام، واعتدائه على موقع "صدى البلد" الإلكتروني، لاسيما أن النيابة تولت التحقيق في هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن المجلس قام بمخاطبته رسميًا أمس للمثول إلى التحقيق، لعدم وقف إذاعة المسلسل.

وأكد «سليم» أن المجلس سيصدر التقرير الأسبوعي الأول له الخاص بتقييم الشاشات عقب اجتماع لجنة الدراما، مشيرًا إلى أن التقرير مفصلًا حول المخالفات التي تم الوقوع فيها بالدراما الرمضانية.

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وتضمنت شكوى "صدى البلد" أنها متضررة من ممارسات غير مشروعة تمارس ضدها من قبل قنوات "النهار"، مضيفة أنه رغم تعاقدها مع "كيوبك نت" الشركة الموزعة المعتمدة للعمل بعقد رسمي وسداد الدفعة الأولى من التعاقد، إلا أن شركة "السبكي" منتج العمل رفضت تسليم الحلقات لها بدعوى اعتراض قنوات "النهار" على منح "صدى البلد" هذه الحقوق رغم إقراره بصحة العقد ونفاذه، ورغم أن حقوق قنوات النهار غير حصرية، وهو ما يعرض قنوات "صدى البلد" التي أعلنت مسبقا عن عرض المسلسل، إلى أضرار جسيمة من كل النواحي.

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وكان المجلس الأعلى للإعلام، وجه خطابا للمنتج أحمد السبكي لحضور التحقيق، في الشكوى المقدمة من قنوات صدى البلد بشأن وجود نزاع حول أحد المسلسلات، مؤكدا أنه حال عدم حضور المنتج أو ممثله القانوني، فإن المجلس سيضطر لإصدار قرار بوقف عرض المسلسل لحين انتهاء التحقيق.

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