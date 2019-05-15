شكرا لقرائتكم خبر عن يورين جيورجى يتغزل فى قتله للتنين بـ GOT بمباركة بريان أوف تارث.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من وفاته فى الحلقة الخامسة من الموسم الثامن لمسلسل Game of thrones، إلا أن الممثل الدنماركى يوهان فيليب أسبايك، صاحب شخصية يورين جيورجى فى أحداث المسلسل، يستمر على نهجه الدائم فى السخرية وإثارة مشاعر المشاهدين.

فبعد تسببه فى مقتل التنين ريجال فى الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير للمسلسل، فى الكمين الذى أعده لقوات الأنساليد ودينيريس على شواطئ قلعة الدراجون ستون، يخرج جيورجي بصورة جديدة مع بيضه التنين الشهيرة التى ظهرت فى الموسم الأول من أحداث المسلسل.

ونشر فيليب أسبايك صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى ممسكا بيضة التنين الشهيرة التى كانت بصحبة "دينيريس" فى الموسم الأول من المسلسل، وفى الخلفية صورة جيمي لانيسر، موجها رسالة سخرية لمتابعى المسلسل.

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وسرعان ما تفاعل جمهور المسلسل مع الصورة التى نشرها أسبايك عبر حسابه، وكان من ضمن المتفاعلين الممثلة جويندولين كريستى، صاحبة شخصية "بريان اوف تارث".

ومن المتوقع أن تحدث الكثير من المفاجآت فى الحلقة المقبلة من المسلسل المقرر عرضها يوم 19 مايو الحالى، والتى تعد آخر حلقات المسلسل الدرامى الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.