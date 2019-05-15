ريا أبي راشد تعلق بطريقة ساخرة بعد مقلبها مع رامز جلال

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 11:58 صباحاً - علّقت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بطريقة ساخرة على مقلبها مع الفنان المصري رامز خلال ضمن برنامجه الذي يعرض حالياً في رمضان “رامز في الشلال”.
ونشرت أبي راشد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من أحد أفلام الممثل المصري محمد سعد قائلة: “حد يخض حد كده، رامز في الشلال”.
وكانت شعرت أبي راشد بحالة من الرعب لحظة وقوعها في الماء، حيث قام فريق الإنقاذ بسحبها عبر قارب، وبدأت رحلتهم في الشلال الجاري.
وفي النهاية عندما وصلت الى العرين، فوجئت أبي راشد بالمقلب الأخير وهو مواجهة الغوريلا التي يتنكر بها رامز جلال.
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