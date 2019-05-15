شاهدوا.. هل خضعت دنيا سمير غانم لعملية تكميم معدة لخفض وزنها؟

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كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 11:58 صباحاً - بعدما اثارت الجدل بشكل كبير بسبب انخفاض وزنها، حيث اشار بعض الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي الى انها خضعت لعملية تكميم معدة ردت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم على تلك الأخبار حيث نفت خضوعها لأي عملية جراحية من هذا النوع.
واشارت سمير غانم الى أن كل الكلام الذي قيل عن خضوعها لعملية جراحية لإنقاص وزنها كلام عار عن الصحة وغير دقيق.
يذكر ان دنيا سمير غانم يعرض لها في الموسم الرمضاني مسلسل “بدل الحدوتة 3” وهو من بطولتها الى جانب حمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، ويلاقي نسب مشاهدة عالية.
دنيا سمير غانم
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