مروان خوري يكشف عن هديّة تلقاها من أحلام.. ووعد بعمل مشترك!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان اللبناني الشامل مروان خوري عن أنه تلقى هديّة مميّزة من النجمة الإماراتية أحلام في كواليس الحلقة الختامية من برنامج “الزمن الجميل” التي كانت قد حلّت ضيفة عليها عبر شاشة “تلفزيون أبوظبي”.

ونشر مروان خوري عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لباقة الورود التي تلقاها من أحلام مرفقة برسالة كتبت فيها نجمة الخليج الأولى: “إلى كل القصايد والألحان إلى الكبير مروان خوري إلى الفنان الشامل في زمنا الجميل مروان خوري”.

وأعرب مروان عن محبّته وتقديره لـ أحلام في تعليقه على الصور، كما ووعد الجمهور بعمل مشترك يجمع بينها قريبًا فكتب: “باقة مميزة من نجمة استثنائية وكبيرة.. في الحلقة الأخيرة من الزمن الجميل مع وعد بعمل مشترك جديد انشاءالله”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يعرب فيها كلّ من أحلام ومروان خوري عن اعجابهما بالفن الذي يقدّمه كلّ منهما.