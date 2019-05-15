متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان اللبناني الشامل مروان خوري عن أنه تلقى هديّة مميّزة من النجمة الإماراتية أحلام في كواليس الحلقة الختامية من برنامج “الزمن الجميل” التي كانت قد حلّت ضيفة عليها عبر شاشة “تلفزيون أبوظبي”.
ونشر مروان خوري عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لباقة الورود التي تلقاها من أحلام مرفقة برسالة كتبت فيها نجمة الخليج الأولى: “إلى كل القصايد والألحان إلى الكبير مروان خوري إلى الفنان الشامل في زمنا الجميل مروان خوري”.
وأعرب مروان عن محبّته وتقديره لـ أحلام في تعليقه على الصور، كما ووعد الجمهور بعمل مشترك يجمع بينها قريبًا فكتب: “باقة مميزة من نجمة استثنائية وكبيرة.. في الحلقة الأخيرة من الزمن الجميل مع وعد بعمل مشترك جديد انشاءالله”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يعرب فيها كلّ من أحلام ومروان خوري عن اعجابهما بالفن الذي يقدّمه كلّ منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان خوري يكشف عن هديّة تلقاها من أحلام.. ووعد بعمل مشترك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.