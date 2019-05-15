غادة عبد الرازق تكشف عن مرضها النفسي: “فكرت في الإنتحار”

متابعة بتجــــــــــرد: حلت الفنانة المصرية غادة الرازق ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان” مع الإعلامي علي العلياني، وكشفت خلال اللقاء عن تفاصيل مرضها النفسي الذي عانت منه ولا تزال حتى اليوم، كما وتحدثت عن زيجاتها السابقة والتي وصل عددها إلى 11 مرة.

وفي التفاصيل، كشفت عبد الرازق أنها كانت تعاني من الاكتئاب منذ 18 عامًا، وآلت بها الأمور لدرجة التفكير في الانتحار، إلّا أنها تداركت الأمر وخضعت للعلاج لدى طبيب نفسي مختص، ولا تزال حتى هذا اليوم تأخذ الأدوية وتتابع تعليمات المشرفين على حالتها بشكل منتظم.

وعن أسباب مرورها بهذه الحالة النفسية، ذكرت الفنانة المصرية أن الضغوطات والمسؤوليات المحيطة بها زادت من العبء وأثقلت كاهلها وأدت بها إلى الشعور بعدم الراحة والاكتئاب، ومن ثم أكملت حوارها وتحدثت عن عدد زيجاتها السابقة التي بلغت 11 مرة، وأكدت أنها لا تمانع الزواج مجددًا بشرط أن يكون هذا الشخص يريد غادة الإنسانة وليس الفنانة.

الجدير ذكره أن غادة عبد الرازق تشارك في السباق الرمضاني لعام 2019 من خلال مسلسل “حدوتة مرة”، ويشاركها التمثيل كل من مجدي كامل، سلمى أبو ضيف، عايدة رياض، محمد شاهين وعبد الرحمن أبو زهرة، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد.