ستيفاني صليبا تخلع ثوب “سمارة” وتظهر بإطلالة ملفتة وجذابة

تخوض الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا السباق الرمضاني من خلال مسلسل “دقيقة صمت” والذي يعرض على قناة “الجديد”، حيث تشارك في بطولته الى جانب عابد فهد، فادي ابي سمرا ونخبة من نجوم الدراما والتمثيل.

وبعد عدّة حلقات من بداية المسلسل، ظهرت ستيفاني على جمهورها، حيث جسّدت دور “سمارة” وهي “رسّامة”، استغلت موهبتها لتزوير اوراق ثبوتية وجواز سفر لكل من “امير” و”ادهم”، اي عابد فهد وفادي ابي سمرا، وهما صديقان هربا من السجن بعد ان كان قد صدر بحقّهما حكم الاعدام.

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احداث عديدة تتداخل وتتطوّر لتأتي الشرطة مجدّدًا وتلقي القبض على “ادهم” في حين ينجح “امير” في الفرار مرة أخرى وذلك بعد مساعدة “سمارة” له.

اللافت هذه المرّة ان “صليبا” ظهرت في المسلسل بصورة طبيعية وواقعية، بعيدًا عن المزايدات في ما يتعلّق بتصفيف الشعر والمكياج وحتى طريقة اللبس، فأطلّت على المشاهدين بما يتناسب مع الشخصية التي تجسّدها، لتقدّم الدّور بطريقة محترفة ومميّزة.

وفي هذا السّياق، نشرت ستيفاني صليبا على حسابها عبر موقع انستغرام صورة ظهرت فيها بكامل اناقتها وشياكتها المعهودة، مع ماكياج قوي وملفت وتصفيفة شعر جذابة اضفت على اطلالتها رونقًا وزادتها تألّقًا، مرفقة الصورة بتعليق مفاده انها اشتاقت لأن تضع “المكياج” بعد ما يقارب خمسة اشهر من تصوير شخصية “سمارة”.

الصورة كالعادة نالت اعجاب المتابعين الذين راحوا “يتغزّلون” بجمالها وكذلك يهنّؤونها على المسلسل الذي خطف الانفاس منذ اولى حلقاته.