سعد رمضان في عمل جديد مع هذا التريو

يستعد الفنان سعد رمضان لطرح أغنية جديدة قريباً جداً.

واتخذ نجم “شو محسودين” من حسابه على انستغرام منبراً ليكشف قليلاً عن الأغنية، حيث أشار الى أن الموزع جيمي حداد أرسلها له ليلاً وجلس يستمع اليها على مدار أكثر من نصف ساعة متواصلة وهو سعيد جداً بها.

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“سعد” تمنى ان يشعر الجمهور بما شعر به عندما استمع الى الأغنية، وأن يحبونها كما هو أحبها.

ويبدو ان سعد رمضان سيتعاون بالأغنية الجديدة مع التريو الشاعر علي المولى، الملحن جاد قطريب والموزع جيمي حداد الذين وقعوا أغنية “شو محسودين” وحققت ارقاماً كبيرة منذ طرحها مع بداية السنة الجديدة عبر المنصات الموسيقية.

وأكد “سعد” أنه متفائل كثيراً بالاغنية، وشوّق الجمهور بمقتطف صغير جداً منها عبر حسابه على “ستوري”.

نذكر ان كليب “شو محسودين” (كلمات علي المولى، الحان جاد قطريب، توزيع جيمي حداد) حمل توقيع المخرج وليد ناصيف، انتاج شركة “روتانا”.