جو رعد: لم أقلّل من نجوميّة سيرين عبدالنور.. والهيبة راحت أيامها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الفنّان، جو رعد، على قصّة تحوّله إلى ناقد فنّيّ، من خلال تقييم آداء النّجوم على منصّاته، عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وتفاعله مع الجمهور تجاه تقييمه، خاصّة فيما يتعلّق بالسّباق الدراميّ الرّمضانيّ الحاليّ.

وتطرّق رعد، في لقاء مع "فوشيا"، إلى تغريدته عبر تويتر، التي انتقد خلالها إطلالة النّجمة، سيرين عبد النور، في مسلسل "الهيبة – الحصاد" عندما قال: "سيرين عبد النور امرأة جميلة ، اما مهنيا بالنسبة لرموشك وحمرتك أنت ونايمي ما بيقطعوا"! بالنسبة للتعنيف يلي تعنفتيه وصوتك وصل لجبل الهيبة ولا شعرة من شعراتك انهزوا! وحمرتك الحمرا ما انزاحت ولا اتلطخت بتمنى ما تزعلي وبعرفك كريمة الأخلاق وما تقوليلي انو رموشك وحمرتك طبيعيين".

كما قيّم الفنّان، خلال المقابلة، أداء عدد من النّجوم، والمسلسلات، في السّباق الدراميّ الرّمضانيّ.