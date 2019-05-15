هل تسبّبتْ النّجمة التّركيّة يشيم جول في انتحار حبيبها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مأساة كبيرة، تسبّبت فيها الممثّلة التّركيّة، يشيم جول، البالغة من العمر 53 عامًا، حيث توجّه إليها أصابع الاتّهام في انتحار حبيبها، سردار بيتشين، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي انتحر في منزلها.

من جانبها، أدلتْ جول بأوّل تصريح لها من خلال مديرها، مشيرة، إلى أنّها لا ذنب لها.

وبحسب موقع "gerçek günden"، وقع خبر انتحار حبيب النّجمة يشيم، التي شاركتْ فى مسلسل "المواجهة" كالصّاعقة عليها.

بدأتْ الحادثة، عندما قرّرتْ يشيم التّخلّي عن حبيبها، الذي يعانى من ضعف السّمع بعد جدالهما بسبب قرض، وعندما لم يتمكّن من إقناع النّجمة يشيم بتسليفه، فقام بإلقاء نفسه من شرفة منزلها، ليسقط جثّة هامدة.

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بعد هذه الحادثة، أغلقتْ يشيم جول كلّ حساباتها على شبكات التّواصل الاجتماعيّ، والتزمتْ الصّمت، كما أصدرتْ بيانًا لجمهورها، من خلال مدير أعمالها، قالت فيه: "الأخبار التي تتناولها الصّحافة، حول مسؤوليّة يشيم جول، عن وفاة سردار بيتشين، لا تعكس الحقيقة، التّحقيقات القضائيّة مستمرّة حتى الآن، وفي بادئ الأمر، نودّ أنْ نشير إلى أنّ المتوفي كان يعاني من ضعف السّمع، وهي حالة يجب التّعامل معها بحساسيّة وتعاطف، ولهذا السّبب كانت يشيم جول، تولي سردار العناية اللّازمة واهتمامها البالغ".

وأضاف البيان: "يشيم جول عملتْ لسنوات طويلة، كفنّانة مسرح، وتحمل لقب فنّانة الدولة، لذلك لا تحتاج إلى أيّ مساعدة ماديّة، لا توجد أيّ مشكلة ماديّة، أو أيّ مشاكل أخرى مشابهة حدثتْ بين يشيم وسردار، كما ذُكر في الأخبار. وحاليًا تشعر يشيم بحزن شديد، بسبب وفاة سردار، وتتمنّى أنْ تظهروا الاحترام والحساسيّة لهذا الحزن. التّحقيقات ما تزال جارية، وبالتّالي، من غير القانونيّ للنّجمة الإدلاء بتعليقات حول هذا الموضوع، حتى يتمّ الانتهاء من عمليّة المحاكمة. أردنا فقط، توضيح الموقف للجمهور" .