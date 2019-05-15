نجمات "خمسة ونص" يسخرن من"الهيبة".. والشّركة المُنتجة تردّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ الفنّانة السّوريّة، إيمان عبد العزيز التي تشارك في مسلسل "خمسة ونص"، جدلاً على مواقع التّواصل الاجتماعيّ؛ بسبب انتقادها لمشهد جسّده النّجمين، تيم حسن، وفاليري أبو شقرا، في مسلسل "الهيبة -العودة".

وكان المشهد في الحلقة الثّامنة من "خمسة ونص"، وتظهر فيه إيمان عبدالعزيز، وهي تتابع مشهدًا من مسلسل عبر التلفزيون، ودار من خلاله حوار بين فاليري، وتيم حسن، فتبيّن أنه من "الهيبة - العودة".

وعلّقتْ الفنّانة السّوريّة، التي تؤدّي دور "الأمْ"، في "خمسة ونص": "تضربي ما أغلظِك، روحي حاج تلحقيه، ما بدو يتجوزك".

وبعدها نادت إيمان، على ابنة شقيقتها في المسلسل وقالت لها: "تعي شوفي تعي شوفي شو سخيفين"، فأجابتها بلهجة ساخرة: "مسلسلاتنا الاعتيادية".

وأبدى العديد من متابعي مسلسل "الهيبة" غضبهم، بأنّ هذا المشهد يحمل استخفافًا بالجزء الثّاني من المسلسل، رغم أنّ كلا العملين من إنتاج شركة "الصبّاح إخوان"، لصاحبها المنتج صادق الصبّاح.

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كما اعتبر بعض المعلّقين أنّ ما يحدث "تفاهة"، من جانب صُنّاع المسلسلين، وأنّ هذا تمّ باتّفاق مسبق بينهما، وأنّهم يعتمدون على النّجمين، قُصي خولي، وتيم حسن، في المسلسلين، دون وجود حبكة دراميّة جيدة.

هذا المشهد، ردّت عليه شركة صباح إخوان، من خلال المكتب الإعلاميّ، إذْ أعاد المُنتج صادق الصباح، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أكّد فيها، أنّ شعار الشّركة قائم على التّماسك، واختير من باب ملكيّة الشّركة له، ورغم أنّه استخدم في غير محلّه، لكنّه لا يحمل أهدافًا مبطّنة.

وجاء في التغريدة: "لا يجمعنا رابط الدم إلا أن شعار صبّاح أخوان، قائم على التماسك الأسريّ، شهدتُ اليوم على حديث راقٍ جمع المخرجين سامر برقاوي وفيليب أسمر، لتوضيح كواليس مشهد أغضب جمهور "الهيبة الحصاد"، إلا أنه اختير فقط من باب ملكية الشركة له، واستخدم وإن كان بغير محله، من دون أهداف مبطنة، فتحية لهما".