شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تقصف جبهة أحمد سعد.. وتتهمه بالشروع فى قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ببرومو لها فى أحد البرامج التلفزيونية، حيث كشفت سمية تفاصيل علاقتها بأحمد سعد خلال فترة زواجهما وردت عن قول "أحمد سعد": "الست اللي تتكلم عن جوزها بعد الطلاق ست مش تمام" ، قائلة"يعني بعد كل اللي قاله ده يبقى راجل تمام، عندي حاجات كتير أحمد سعد خايف منها طبعًا".

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وردت على ما قاله أحمد سعد بأن سبب طلاقهم هو حصول سمية الخشاب على شقته قائلة: "يعني أنا أدفع ثمن الشقة وهو يأخدها.. ليه هو أنا هبلة"، كما اتهمت سمية طليقها أحمد سعد بالشروع فى قتلها حيث خضعت لعميلة جراحية استلزمت استئصالها للطحال خلال فترة زواجهما، لافته إلى أنها سترد على اتهامات طليقها وأكاذيبه بالكامل.

احمد سعد