شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. ياسمين صبرى تنتهى من تصوير آخر مشاهد "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفنانة ياسمين صبرى، غداً الخميس من تصوير آخر مشاهدها فى مسلسل "حكايتى" الذى يعرض فى شهر رمضان الجارى على عدد من القنوات الفضائية، فيما يعمل مخرج العمل أحمد سمير فرج بنفس الوقت على مونتاج ومكساج الحلقات الاخيرة لتسليمها للجهة المنتجة وهى شركة سينرجى.

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.