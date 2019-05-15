بعد شائعة وفاته.. نهال عنبر لـ يوسف شعبان: "ربنا يخليك لينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للفنان يوسف شعبان لترد بها على شائعة وفاته التي انتشرت مساء أمس.

وكتبت نهال عنبر، في تعليقها على الصورة: "الأستاذ العظيم النجم الفنان يوسف شعبان بخير ربنا يخليك لينا يا أستاذ".

يُذكر أن الفنان يوسف شعبان من مواليد 16 يوليو 1931، وكان نقيباً للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداءً من عام 1997 إلى 2003. وفي يوم 28 يوليو 2017 أعلن "شعبان"، اعتزاله عن الفن بعد أن شارك في بطولة أكثر من 250 عملاً فنياً.