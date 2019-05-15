بدأت حياتها الفنية بدور صبي.. ما لا تعرفه عن إكرام عزو طفلة "عائلة زيزي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلت أمس، 14 مايو، ذكرى ميلاد طفلة السينما الشهيرة إكرام عزو، التي اعتزلت الفن في قمة شهرتها بعد 23 فيلمًا قدمتهم في وقت قصير، لتصبح أشهر طفلات السينما المصرية.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن إكرام عزو، كالآتي:

- ولدت إكرام عزو 14 مايو، وهناك تضارب حول عام ميلادها، بين عام 1951، وعام 1956، لعائلة يعمل بعض أفرادها بالفن، ومنهم إخوتها ميرفت ورفعت.

- دخلت مجال التمثيل وهي طفلة فقط واشتهرت بخفة دمها وقدرتها على مجاراة كبار النجوم الذين عملت معهم مثل: شادية، سعاد حسني، نادية لطفي، عماد حمدي، عقيلة راتب، فؤاد المهندس أحمد رمزي.

- بدأت عملها السينمائي عام 1959، وهي بعمر ثلاث سنوات في دور ابن شادية في فيلم (المرأة المجهولة) من إخراج محمود ذو الفقار، والتي غنت لها شادية فيه أغنية "سيد الحبايب يا ضنايا أنت".

- في نفس العام قدمت إكرام عزو دورًا صغيرًا في فيلم "بين السما والأرض"، للمخرج صلاح أبوسيف.

- في عام 1960 قدمها المخرج فطين عبدالوهاب في دور مؤثر في فيلمه (الفانوس السحري)، حيث جسدت دور الطفلة التي تحمل الفانوس القديم الذي يأخذها منه إسماعيل ياسين ، ويعطيها الفانوس الجديد، في نفس العام قدمت دور صبي مرة أخرى في الجزء الثاني من فيلم (البنات والصيف) والذي أخرجه صلاح أبو سيف.

Advertisements

- نالت شهرتها على يد فطين عبدالوها أيضًا، وذلك في فيلمه المهم "عائلة زيزي".

- خلال عام 1961 قدمت عدة أفلام من بينها: "لا تذكريني" و"غدًا يوم آخر"، ودورها الأهم كان في فيلم "السبع بنات" مع المخرج عاطف سالم والذي اشتهر بإجادته في التعامل مع الممثلين الأطفال.

- قدمت آخر أدوارها في عام 1966 بدور الطفلة نعناعة، في فيلم "الزوج العازب" من بطولة فريد شوقي.

- واعتزلت إكرام عزو، العمل الفني تمامًا في نفس العام، وهي ما تزال طفلة ناجحة ومطلوبة لدى المنتجين.

- اشتهرت بإفيهات "أنا عروسة" في فيلم "السبع بنات، و"أربعة يا ماما" في فيلم "عائلة زيزي".

- عاشت إكرام عزو معظم سنوات عمرها كمدرسة مع زوجها طبيب الأطفال سمير الصاوي، ولديهم ثلاثة أطفال هم أحمد وإبراهيم ونورهان.

- توفيت بالإمارات في 13 يونيو 2001.