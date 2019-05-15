مهيرة عبدالعزيز لـ محمد بن راشد: "نحن شعب محظوظ بسموك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها مع الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء.

وعلقت مهيرة على الصورة، قائلةً: "يتجدد اللقاء السنوي مع فارس العرب، القائد الحكيم الشيخ محمد بن راشد في شهر #رمضان المبارك، نحن شعب محظوظ بسموك".

وكان الفنان رامز جلال استعان هذا العام بالإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز لمساعدته في إقناع الضيوف بالقدوم للبرنامج، ولعبت مهيرة دور كبير في عملية خداع ضيوف رامز.