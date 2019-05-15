ويل سميث يفتتح فيلمه الجديد في الأردن ويزور مركز الحسين للسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 مايو 2019 10:40 صباحاً - يزور النجم الأمريكي الشهير ويل سميث، العاصمة الأردنية عمّان، وذلك في إطار جولة عالمية لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد «علاءالدين» في المنطقة العربية، حيث أقام النجم الأمريكي مؤتمراً صحفياً في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، أدارته الإعلامية المتألقة ريا أبي راشد، وحضره حشد من الصحافيين والإعلاميين المحليين والدوليين.

وعلى هامش زيارة النجم ويل سميث للأردن، نشر موقع «رؤيا» الإخباري، مقطع فيديو مصوراً من زيارة قام بها نجم هوليوود إلى مركز الحسين للسرطان مساء الإثنين الماضي 13 مايو، وذكر الموقع الأردني أن «سميث» كان يرافقه مدير المركز دكتور عاصم منصور، والتقى بمجموعة من الأطفال المصابين بالسرطان، وتمنى لهم الشفاء من المرض، كما التقى الفنان الأمريكي عدداً من كادر الأطباء والممرضين، وشكرهم على جهودهم التي يبذلونها مع هؤلاء الأطفال.

ومن الجدير بالذكر، أن فيلم «علاءالدين» بنسخته الحية، الذي تستضيف المملكة الأردنية حفل افتتاح العرض الأول له، كان قد تم تصوير عدد من مشاهده بكل من منطقتي البتراء ووادي رم جنوب الأردن، وفيلم «علاءالدين»، هو فيلم مغامرات من إخراج «غاي ريتشي»، ومن بطولة ويل سميث الذي قام بدور «الجني العظيم»، والفنان «مينا مسعود» في دور الشقي الآسر «علاءالدين»، بالإضافة إلى النجمة «نعومي سكوت» في دور الأميرة الجميلة «ياسمين»، ومروان كنزاري في دور الساحر القوي «جعفر».