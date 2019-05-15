ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: ممثل مصري شهير يكشف إصابته بالسرطان وهل تتزوج نادين الراسي مجدداً؟ موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية: هل تفعلها نادين الراسي وتتزوّج للمرة الثالثة؟ بالصورة ممثل مصري شهير يكشف عن إصابته بالسرطان.. بالصورة شاهدوا المقاطع المحذوفة من مسلسل عندما تشيخ الذئاب- بالفيديو هيفا وهبي تلتقط صورة أخرى لـ محمد وزيري خاص الفن- حورية فرغلي تكشف ما تفعله فيفي عبده في كواليس تصوير "مملكة الغجر" هل بريتني سبيرز حامل من حبيبها الإيراني؟ المزيد المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": ممثل مصري شهير يكشف إصابته بالسرطان.. وهل تتزوج نادين الراسي مجدداً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.