كينان أميرزالي من عرض الأزياء الى التمثيل.. وأصبح الأعلى أجراً في تركياغادة رجب :لا أحب أن يقدم أحد...

ميرنا وليد - بيروت - ​كينان أميرزالي​ هو واحد من أهم الممثلين في تركيا، ولد في مدينة أنقرة في 18 حزيران/يونيو عام 1974، من عائلة تتكون من ثلاثة أبناء شقيق إسمه "درويش" وشقيقته إسمها "زبيدة"، وهو أصغر أشقائه.

درس كينان أميرزالي حتى المرحلة ما قبل الجامعة في أنقرة، ثم إنتقل للعيش في إسطنبول من أجل الدراسة الجامعية، ودرس الرياضيات في جامعة يلدز.

حضور قوي وكاريزما جميلة

منذ صغره وهو شخصية مميزة، له حضور قوي وكاريزما جميلة، وشخصية جذابة، والى جانب المواصفات الجسدية وملامحه الجميلة وطوله ووزنه المثالي، شجعه أصدقاؤه على البحث عن فرصة لدخول عالم عروض الأزياء، وبالفعل حصل كينان أميرزالي على تلك الفرصة وبدأ بالعمل في عرض الأزياء، وكان محظوظاً كثيراً بدخوله هذا المجال، وحصل على جوائز عديدة منها لقب أفضل عارض في باريس، وكان أول تركي يحصل على هذا اللقب، وعلى الرغم من نجاحه الكبير في هذا المجال، لكنه تخلى عنه من أجل التمثيل.

بدايته في التمثيل

ظهر كينان أميرزالي في أول عمل سينمائي له عام 2001، في فيلم "مجنون القلب" وكان دور البطولة، وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً وأصبح الممثل الشعبي المحبوب من الجمهور.

وأول مسلسل تلفزيوني له "الكاكارانليك" عام 2003، في دور "فريت تشاغليان"، يدور حول القائد "طاهر كمال" القائد الأسطوري المتمرس، والمفوض "فريت" الشاب الصريح الذي يحاول أن يثبت نفسه في العمل .

ويعتبر من أشهر أدواره دور "ايزال"، عام 2009، وحصل المسلسل على شهرة وقاعدة جماهيرية كبيرة، تم تصوير العمل في الكثير من الأماكن الجميلة مثل شمال قبرص وإنكلترا وكرواتيا، وإستمر العرض حتى 71 حلقة على موسمين.

ومن أهم أعماله

المسلسلات: "قلب شجاع" عام 1999، "الشفق" عام 2002، " ​دموع الورد​ " من عام 2005 إلى عام 2007، "ايزل بيرقدار" عام 2009، "القبضاي" من عام 2012 حتى عام 2015، "السلطان محمد الفاتح" عام 2018.

الأفلام: "القلب المجنون يرتد الجحيم" عام 2002، "قرعة" عام 2004، "العثماني الأخير" عام 2006، "من أجل الحب والشرف" عام 2007، "فخ التنين" عام 2009، "قصة طويلة" عام 2012.

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الجوائز

عندما بدأ العمل في عرض الأزياء حصل كينان أميرزالي على جائزة أفضل موديل لتركيا والعالم في عام 1997، وبعدما دخل عالم التمثيل بدأ الحصول على جوائز عن أدواره، ففي عام 2005 حصل على جائزة أفضل ممثل في الغولدن بول عام 2005 عن فيلم "فيستيلي"، ومن مهرجان أنقرة السينمائي الدولي عن دوره في "ليازي طره ."

وفي عام 2007 نال كينان أميرزالي الجائزة نفسها عن دوره في فيلم "العثماني الأخير"، وفاز بجائزة عن دوره في "فخ التنين"، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة عام 2010، ونال الكثير من الجوائز عن مسلسله "ايزال"، منها أفضل ممثل من الفراشة الذهبية .

وعندما قدم مسلسل "كاراداي"، حصل على العديد من الجوائز من تلفزيون أنطاليا، جوائز الفراشة الذهبية، مجلة كاسيوسو، جوائز الجودة الرابعة، جوائز الأسد الذهبي، جوائز بيلكنت التلفزيونية، مرسين الذهبية، وجوائز غولدن أوبجيكتيف.

الأعلى أجراً

يعتبر كينان أميرزالي من الممثلين الأعلى أجراً في تركيا، فقد وصل أجره إلى 350 ألف ليرة تركي عن الحلقة، أي مليون و400 ليرة عن المسلسل شهرياً، كما أنه حصل على نسبة من مبيعات العمل خارج تركيا، وأصبح واحداً من المشاهير الأثرياء.

علاقته بزوجته الممثلة ​سينام كوبال​

تزوّج كينان أميرزالي من الممثلة التركية سينام كوبال في أيار/مايو عام 2016، في حفل زفاف ضخم في تركيا، جمع عدداً كبيراً من النجوم الأتراك.

وتناقل العديد من الصحف التركية أخباراً تفيد أن هناك مشاكل كبيرة بين كينان أميرزالي وزوجته سينام كوبال، تهدد علاقتهما بالطلاق. وقد تبين أن السبب الرئيسي للمشاكل بينهما هو إنجاب الأطفال، حيث يرغب كينان بإنجاب الأطفال سريعاً، بينما تخاف سينام من تهديد مستقبلها الفني بوجود الأطفال في حياتها، فقررت هي تأجيل الأمر.

حقيقة خضوع كينان أميرزالي لعملية تجميل

في العام 2018 أثيرت التساؤلات عن حقيقة خضوع كينان أميرزالي لعمليات تجميل، بعد أن شوهد وهو يخرج من أحد أشهر مراكز الصحة والتجميل في تركيا.

وقد ردّ كينان على هذه التساؤلات، قائلاً: "لم أقم من 20 عاماً بأية عملية تجميل.. هل سأفعلها الآن؟.. كنت هناك من أجل الصحة وليس التجميل".