كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص 10 أيام رمضان.. الهجوم على الكبار ونجوم الدور الثاني يخطفون الأنظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردود أفعال متباينة شهدها الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال عرض الثلث الأول من حلقات مسلسلات شهر رمضان، التي تتنافس على الفوز بصدارة مشاهدات الموسم الأكثر رواجاً في مصر، وتحظى باهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، الذي يشاهد ويحلل ويهاجم في بعض الأحيان، وهذا ما نرصده في السطور القادمة.

أحمد السقا يعود بقوة

بالرغم من غياب النجم أحمد السقا، عن دراما رمضان العام الماضي 2018، احتفظ بمكانته لدى الجمهور بعودته القوية في موسم دراما رمضان الجاري، لينال مسلسله "ولد الغلابة" ردود فعل جيدة منذ عرض أولى حلقاته، وأشاد كثيرون بدوري الفنانة إنجي المقدم والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث.

محمد رمضان يكرر نفسه

تعليقات سلبية نالتها أولى حلقات مسلسل "زلزال" بسبب تشابه دور الفنان محمد رمضان بطل العمل مع أدواره السابقة، واعتماده على نفس أدوات التمثيل دون تجديد، ولوحظ اهتمام الجمهور بظهور الفنان ماجد المصري والوجه الجديد هنادي مهنى، وانتقاد دور الفنانة حلا شيحة، خلال الأحداث. Advertisements خلافات "زي الشمس" تفسد نجاحه

أفسدت الخلافات بين المخرجة كاملة أبو ذكري التي أعلنت انسحابها من المسلسل قبل أشهر، والمخرج سامح عبد العزيز الذي استكمل تصوير العمل بعدها، نجاح الحلقات الأولى من المسلسل بعد عرضه، وتبادل الطرفان الحرب الكلامية مما أثار استياء الجمهور عبر "السوشيال ميديا" خلال الأيام السابقة. “قابيل" بين النقد والإشادة

الاختلاف والتميز وصفان تصدرا تعليقات مشاهدي مسلسل "قابيل"، وشهد ظهور الفنان محمد ممدوح بطل العمل في الحلقات الأولى، تناقض في آراء الجمهور بين الإشادة بأدائه كممثل وبين انتقاد مخارج ألفاظه الغير مفهومة، ولوحظ اهتمام الجمهور بدوري الفنان علي الطيب والفنانة روزالين البيه خلال الأحداث. "البرنسيسة بيسة" طلعت فنكوش

على عكس توقعات جمهور النجمة مي عز الدين، جاءت صدمة الكثيرين في مسلسلها "البرنسيسة بيسة" الذي وصفه الجميع بأنه التجربة الأسوأ في مشوارها الفني، ونالت حلقات المسلسل قدراً غير مسبوقاً من الهجوم عبر "السوشيال ميديا" وتنوعت الآراء بين النقد والسخرية من "أفورة" البطلة في الأداء التمثيلي. ياسمين صبري "صغيرة على التمثيل"

انتقادات عديدة وجهت للفنانة ياسمين صبري، في أولى بطولاتها الدرامية "حكايتي"، واتهمها الكثيرون بعدم قدرتها على التمثيل أمام الكاميرا، في حين أشاد البعض بممثلين آخرين مثل أحمد بدير وأحمد حاتم، وسخر البعض من ظهور الفنانة سارة التونسي في دور والدتها خلال الأحداث.

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