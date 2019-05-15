سخرية كبيرة من سوزان نجم الدين وحمادة هلال في “إبن أصول”.. والسبب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 09:56 صباحاً - تعرض كل من الفنان المصري ​حمادة هلال​ والممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ لموجة كبيرة من السخرية من قبل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب أداء الأخيرة دور الأم لهلال في مسلسلهما الرمضاني “إبن أصول”.

وإنتقد المتابعون هذا الأمر لعدة أسباب، منها تقارب العمر بينهما إضافة إلى الظهور الأنيق لسوزان الذي لا يليق بكونها تقوم بدور الأم في المسلسل، لاسيما أنّ نجلها الذي يقوم بدوره حمادة هلال في ريعان شبابه وليس طفلاً، ما دفع البعض لاعتقاد أنّها صديقته أو خطيبته وليست والدته.