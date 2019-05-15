غادة عبد الرازق: أنا عملت عمرة 48 مرة وعشت 5 سنوات في السعودية

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 09:56 صباحاً - كشفت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، أنها تزور المملكة بين حين وأخر : ” أنا عملت عمرة 48 مرة، وحجيت مرتين لحد دلوقتي ” .
وقالت إنها عاشت فترة في جدة استمرت 5 سنوات وتمتلك عدد من الأصدقاء في المملكة.
من ناحية أخرى صرحت إنها تزوجت حتى الآن 11 مرة ولا ترى مشكلة في هذا الامر، وأنه ليس لديها مشاكل في الزواج برجل يصغرها سنًا كما انها اعترفت انها كانت ستنتحر في فترة سابقة.
تصريحات غادة هذه جاءت خلال حلولها ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان” مع الإعلامي علي العلياني.
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