خمنوا من هي نجمة تركية الأجمل بين 100 امرأة في العالم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 مايو 2019 09:56 صباحاً - لا شك في أن النساء التركيات يتميزن بقدر عال من الجمال ، لكن اللافت أن نجمة تركية تصدرت قائمة “أجمل 100 امرأة في العالم” والتي يطلقها موقع 100 Most Beautiful العالمي سنوياً، وشملت القائمة عدداً كبيراً من النساء الجميلات من بينهن ممثلات وعارضات زياء وفنانات من كل أنحاء العالم والبارز فيها أنها ضمت نجمة عربية واحدة و4 فنانات تركيات.

وقد تربعت النجمة التركية ​هاندا ارتشيل​ على رأس القائمة وهي بطلة مسلسلي “الحب لا يُفهم من الكلام” و”حلقة” واحتلت المرتبة الثانية النجمة فهرية إفجان بطلة مسلسلي “طائر النمنمنة” و “حتى الممات” وزوجة النجم بوراك أوزجيفيت في المرتبة الـ36.

أما النجمة التركية ​إلتشين سانغو​ بطلة مسلسلي “اصطدام” و “حب للإيجار” فكان ترتيبها في القائمة في المركز الـ 94،

ونجحت عائشة أيسين توران في أن تلحق بالقائمة وجاءت بالمرتبة الـ97.

أما الفنانة العربية الوحيدة التي شملتها القائمة فكانت حنان الخضر والتي حلت في المركز الـ99 قبل الأخير، أما العارضة الأميركية من أصل فلسطيني ​جيجي حديد​ فجاءت في (المركز 60) وكذلك النجمة الفرنسية من أصول تونسية سونيا بن عمار (المركز 43).