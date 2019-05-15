انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تنعى رائد الحركة التشكيلية وصاحب نصب الجندي المجهول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 09:51 صباحاً - نعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر، الفنان سامي رافع، أحد أبرز رواد الفن التشكيلي المصري، الذي توفي الثلاثاء، عن 88 عاماً، بعد مشوار طويل قدم خلاله أعمالاً خلدت ذكريات وطنية نادرة، منها النصب التذكاري للجندي المجهول بالقاهرة.

وقالت النقابة، التي كان رافع أحد مؤسسيها، إن العزاء سيقام يوم الأربعاء بمقر النقابة في حرم دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ولد رافع في 1931 وتخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وسافر بعد ذلك في منحة لدراسة الديكور في فيينا، قبل أن يعود لاستئناف مشواره الأكاديمي في مصر.

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شارك الفنان الراحل في عشرات المعارض داخل مصر وخارجها، واقتنت أعماله العديد من المتاحف والمؤسسات والهيئات الكبرى في مصر وألمانيا والنمسا، فضلاً عن إصداره مؤلفات في مجال الفن التشكيلي.

تولى رافع إدارة خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، وصمم ديكور عشرات العروض الكبرى مثل أوبرا عايدة عام 1984 على مسرح الجمهورية.

وصمم عملتين فضيتين تذكاريتين؛ إحداهما بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، والأخرى بمناسبة مرور مترو الأنفاق أسفل نهر النيل، فضلاً عن أنه صمم 17 طابعاً تذكارياً وجداريات الخط الثاني لمترو الأنفاق، إضافة إلى ما يزيد على 40 غلاف كتاب.

ويبقى عمله الأبرز الذي نال عنه الجائزة الأولى من الدولة هو النصب التذكاري للجندي المجهول في القاهرة، الذي يخلد شهداء حرب الاستنزاف وحرب السادس من أكتوبر 1973.