سمية الخشاب ترد على طليقها أحمد سعد وتتهمه بالشروع في قتلها!

متابعة بتجـــــــــــرد: اتهمت الفنانة المصرية سمية الخشاب طليقها الفنان أحمد سعد بالشروع في قتلها، موضحة أنها خضعت لعملية جراحية لاستئصال الطحال بسببه.

وردت سمية في “البرومو” الخاص بحلقتها المنتظرة مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “شيخ الحارة” على فضائية “القاهرة والناس”، على اتهام سعد لها بسرقة شقته وخداعه، مشيرة إلى أنها كانت هي التي تقوم بتسديد أقساط الشقة من أموالها.

وأوضحت أن لديها الكثير من الأشياء التي يخاف أحمد سعد من كشفها، مضيفة أنها ستكشف عن كل شيء يدل على (كذبه)، وفق تعبيرها.

وكان سعد قد بدأ بتوجيه الاتهامات للخشاب وقال مؤخرًا: “هي ضحكت علي وأنا أمنت لها بكل ما أملك وأنا كنت محتاج لها في هذه الفترة”. وتابع: “اشتريت منزلًا وكتبته باسمها على أن تنقل ملكيته لي لاحقًا، وعندما طلبت منها نقل الملكية رفضت”.